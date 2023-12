Dopo la vittoria contro lo Sheriff Tiraspol che non ha portato il primo posto nel girone, arrivano però due novità importanti in vista del prossimo impegno di domenica sera a Bologna considerato che Josè Mourinho ha recuperato seppur in modo parziale Azmoun e Spinazzola, che oggi sono tornati ad allenarsi in gruppo.

Verso Bologna-Roma, il report sull’allenamento

Come i due presenti agli ordini del tecnico della Roma questa mattina c’era anche Gianluca Mancini che ieri ha saltato la partita dell’Olimpico ma che al Dall’Ara tornerà dal 1′ a fianco di Ndicka e Llorente.