Verso Cagliari-Lazio, Zaccagni ancora out | Le ultime da Formello

La Lazio è al lavoro a Formello per ultimare i preparativi in vista della sfida contro il Cagliari. La squadra biancoceleste è reduce da un periodo particolarmente negativo, e domani vorrà rispondere con vittoria sul campo per ritrovare i 3 punti che in campionato mancano dal 14 gennaio.

Zaccagni non recupera, in attacco torna Immobile

Zaccagni è ancora infortunato perciò non prenderà parte alla sfida, ma al posto suo giocherà Isaksen. A centrocampo giocherà Cataldi che sostituirà lo squalificato Rovella, mentre in attacco tornerà Immobile al posto di Castellanos.