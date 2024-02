Verso Cagliari-Napoli, le condizioni di Osimhen | Le ultime

Allarme rientrato in casa Napoli per le condizioni di Osimhen

Victor Osimhen è il capocannoniere del Napoli in Serie A con 7 gol (in 13 partite) e in totale con 9 (in 19), pur avendo giocato 19 volte su 34. Inutile dire che avere il centravanti nigeriano è sicuramente un vantaggio.

Napoli, Osimhen torna a disposizione

Come confermato dal Corriere dello Sport, dopo aver smaltito la febbre dei giorni scorsi, Osimhen sarebbe tornato a disposizione del nuovo tecnico Francesco Calzona. Infatti, sembrerebbe che sia stata solo una piccola alterazione e dopo essere mancato tante volte, forse troppe, Osi è pronto a giocare al fianco dei suoi compagni.