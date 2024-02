Verso Fiorentina-Lazio, che sfida tra Belotti e Immobile | E Isaksen vuole stupire ancora

Sono queste le probabili formazioni di Fiorentina e Lazio in vista della sfida del Franchi, con due bomber come Belotti e Ciro Immobile, ex compagni di Nazionale. Non ci saranno però solo i due attaccanti a confronto, perchè la Lazio ha voglia di stupire ancora dopo la bella vittoria contro il Torino.

Fiorentina-Lazio: le probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Martínez Quarta, Ranieri, Biraghi; Duncan; N. González, Beltrán, Ikoné; Belotti. All. Italiano

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, L. Alberto; Isaksen, Immobile, F. Anderson. All. Sarri