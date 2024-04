Genoa-Lazio la prima gara, in anticipo, della 33^a giornata di Serie A. Igor Tudor, con i suoi biancocelesti, alla ricerca di punti europei, andranno al Ferraris. Il tecnico non con pochi dubbi di formazione.

Probabili formazioni Genoa-Lazio

Venerdì 19 aprile, alle 18.30 allo Stadio Ferraris, si giocherà Genoa-Lazio. In vista del match Tudor deve valutare Marusic, si è allenato poco, ieri c’era. Dovrebbe farcela. Lui e Lazzari sono pronosticati a destra e a sinistra come accaduto nella sfida contro la Salernitana. Se non dovesse farcela, è già pronto Hysaj.

Vecino e Kamada potrebbero essere confermati. Tudor è tentato dal rilancio di Rovella, mentre in difesa sarà confermato il trio Patric-Casale-Gila. Romagnoli è tornato ieri in gruppo, ripartirà titolare contro la Juve in Coppa Italia. Purtroppo per il tecnico, non sono ancora pronti Zaccagni e Provedel. Saranno valutati in seguito. Inotre, c’è Pedro che è diffidato, partirà dalla panchina.

Contro il Grifone, Tudor potrebbe schierare una Lazio in 3-4-2-1: Mandas; Patric, Casale, Gila; Lazzari, Kamada, Vecino, Marusic; Isaksen, Felipe Anderson; Castellanos.