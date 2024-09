Verso Genoa-Roma, i precedenti tra le due squadre

La gara del Luigi Ferraris sarà una gara spartiacque per la Roma di Daniele De Rossi. Quello di domenica sarà il confronto numero 56 per le due squadre con il bilancio che vede così 26 vittorie per la squadra rossoblù, 17 le sfide terminate in parità e 13 le gare vinte dalla squadra giallorossa con 146 fatti, 83 messi a segno dal Genoa e 63 dalla Roma.

Verso Genoa-Roma, De Rossi ritrova gli argentini

E proprio per la sfida di domenica delle 12:30, Daniele De Rossi potrà contare su Paredes, Dybala e Matias Soulè, rientrati ieri dalla Nazionale di Scaloni. Ora toccherà all’allenatore giallorosso schierare la formazione migliore visto che la squadra di Gilardino combatterà fino all’ultimo un po’ come fatto contro l’Inter.