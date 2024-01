Verso Lazio-Roma: giallorossi in ansia per Pellegrini

Mancano poche ore al Derby di Coppa Italia fra Lazio-Roma, che non è mai una partita banale, specie se in palio come in questo caso oltre alla supremazia cittadina c’è la semifinale la tensione e il fermento in città salgono ancora di più. La Roma dovrà sciogliere un dubbio.

Pellegrini preocupa Mourinho

Mourinho oltre ai problemi in difesa causati dall’oramai lunga assenza di Smalling e la partenza per la Coppa d’Africa di N’Dicka, potrebbe rinunciare ad un altro calciatore importante della squadra. Infatti, come riporta “Il Romanista“, Lorenzo Pellegrini, dopo il colpo alla schiena subito dopo un contrasto di gioco con Scalvini, è ancora dolorante ed in mattinata farà un provino per capire se sarà della partita. Dunque, dopo Immobile il derby potrebbe non vedere protagonista anche il capitano giallorosso.