Verso Inter-Atletico: i dubbi di Inzaghi sulla formazione

Le ultime da Milano in vista del match di Champions

Giorno di vigilia per l’Inter che domani affronterà l’Atletico Madrid nel match d’andata per gli ottavi di finale della Champions League. I nerazzurri e gli spagnoli vengono entrambi da vittorie di misura, rispettivamente 4-0 contro la Salernitana e 5-0 contro il Las Palmas. Nel pomeriggio alle ore 15:00 è in programma la conferenza stampa con Simone Inzaghi e l’attaccante francese Marcus Thuram.

Inter, Dimarco torna titolare, ancora dubbi su chi giocherà a destra

Nella seduta di allenamento di oggi Inzaghi scioglierà i dubbi sulla formazione. I nerazzurri si schiereranno con il solito 11, con De Vrij che sostituirà l’infortunato Acerbi, mentre a sinistra torna Dimarco dopo aver riposato contro la Salernitana. Non è ancora chiaro, invece, chi giocherà sulla fascia destra, con Darmian che parte leggermente favorito su Dumfries.

Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Witsel, Hermoso; Llorente, De Paul, Koke, Barrios, Riquelme; Depay, Griezmann. All. Simeone.