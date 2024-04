Verso Inter-Cagliari, Inzaghi senza Pavard e Lautaro | Tocca ad Arnautovic davanti?

Si avvicina uno dei tanti match ball dell’Inter in vista dello Scudetto anche se Inzaghi dovrà fare a meno di diversi calciatori.

Verso Inter-Cagliari, due i cambi per Inzaghi

Come riportato da Sky Sport, ai nerazzurri mancheranno sia Pavard che Lautaro Martinez in attacco (che i torneranno per il derby del 22 aprile). Nel reparto arretrato, Inzaghi dovrà scegliere tra de Vrij e Bisseck mentre in attacco da sciogliere il ballottaggio tra Sanchez e Arnautovic per sostituire il calciatore argentino.