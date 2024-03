Verso Inter-Empoli, riparte la corsa al titolo per la squadra di Inzaghi

Una stagione “solitaria”, vissuta sin dall’inizio in testa alla classifica, che non ha lasciato spazio a interpretazioni. Una corsa velocissima, da Inter “RedBull”, come è stata definita in un certo momento della stagione, proponendo un parallelo con Verstappen, che in F1 domina senza fatica. L’Inter è sempre sembrata ancor prima che una macchina perfetta, una squadra perfettamente consapevole dei suoi mezzi e della sua forza.

Sicurezze che però hanno dovuto fare i conti con l’inaspettata eliminazione dalla Champions League agli ottavi di finale, per mano dell’Atletico del Cholo. Il colpo è stato duro e molto probabilmente la squadra di Inzaghi l’ha accusato. Anche se si è parlato solo del caso Acerbi, la partita col Napoli prima della sosta ha mostrato qualche scricchiolio che mai si era visto quest’anno e il pareggio proprio di Juan Jesus a pochi minuti dal termine ha fatto male all’Inter. La sosta, si può dire, è arrivata al momento giusto per la squadra di Inzaghi, il cui primato comunque non poteva esser messo in discussione, e ora l’Inter riparte in casa contro l’Empoli per riprendere la corsa e chiudere questo campionato.

Inter-Empoli, statistiche e precedenti del match

Sono 31 i precedenti tra nerazzurri ed empolesi in Serie A. 24 le vittorie dell’Inter, 3 i pareggi e 4 le partite vinte dei toscani. L’Inter ha perso soltanto due delle ultime 20 partite contro l’Empoli in Serie A. Inoltre, la squadra nerazzurra ha mantenuto la porta inviolata in 10 degli ultimi 15 incontri in Serie A. Nella gara del girone d’andata l’Inter si è imposta di misura grazie al capolavoro di Dimarco.