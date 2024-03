Inter, stop ai tagli sul monte ingaggi | Rinnovi di Lautaro e Barella sempre più vicini

Stop ai tagli sul monte ingaggi. E’ questa la notizia che si porta con sé l’ultima semestrale dell’ Inter , approvata ieri. La società nerazzurra, visto il netto aumento dei ricavi negli ultimi esercizi, avrà maggiori libertà sul piano degli ingaggi e potrà portare a termine, senza alcun intoppo, i due rinnovi principali sull’agenda di Marotta: quello di Lautaro e quello di Barella . Discorso diverso per il budget di mercato, che rimarrà pressoché vicino allo 0 e sarà determinato dalle eventuali plusvalenze che arriveranno in estate.

“In questo ragionamento sono stati già considerati i prossimi rinnovi di Lautaro e Barella, che non vengono considerati in discussione. Come a dire: nel numero del monte ingaggi del futuro c’è già lo spazio per i nuovi accordi con i due big, non mancherà dunque l’ok di Zhang per arrivare alla firma”, scrive oggi La Gazzetta dello Sport.