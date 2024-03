Nicolò Barella in nerazzurro fino al 2029. Il giocatore sempre più una bandiera dell’Inter, non ha intenzione di giocare altrove, il suo cuore è nerazzurro. Intanto agente e società sembrano d’accordo per i dettagli del rinnovo.

Inter, Barella resterà in nerazzurro fino al 2029

Senza troppe difficoltà per il rinnovo tra Inter e Barella, il quale è stato già largamente impostato da società e l’agente del giocatore, Alessandro Beltrami. Al momento sono già tre gli incontri, il primo a Lisbona, il successivo a Riad nei giorni della Supercoppa. Ieri, anche un nuovo vertice, a Madrid, prima della gara di Champions contro l’Atletico. Si può dire che il più è fatto, non c’è distanza tra le parti né sulla volontà, né sulle cifre, né sulle modalità dell’accordo.

A quanto pare Barella arriverà a guadagnare 7 milioni di euro a stagione con il nuovo contratto da firmare, tutto ciò anche grazie all’inserimento di bonus facili, alcuni quasi automatici legati a obiettivi davvero minimi. A questi, si aggiungeranno i premi. A breve tutto sarà più chiaro e una volta che tutto verrà stabilito, il giocatore firmerà il nuovo contratto che lo legherà all’Inter per altri 5 anni. Anni in cui la formazione milanese proverà a raggiungere nuovi traguardi e trofei.