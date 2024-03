Inter, Zhang rientra a Milano

Ieri a Madrid l‘Inter ha definito il rinnovo dei contratti di Barella e Lautaro. I dettagli non sono chiari, ma non ci sono rischi nel prolungare i due contratti. Sarà necessario l’intervento del presidente Zhang, che dovrà dare l’ok all’aumento del monte ingaggi.

Inter, il finanziamento con Oaktree

Il numero uno nerazzurro tiene sempre alta l’attenzione sull’Inter, ma presto tornerà a Milano. Ci sono questioni importanti da risolvere. In particolare è la questione del finanziamento con Oaktree in scadenza a maggio. Inoltre, la questione dei rinnovi programmati va chiusa il prima possibile. Come scrive la Gazzetta dello Sport: “Magari aiuterà la definizione del rinnovo del prestito con Oaktree, come pure il prossimo sbarco di Zhang a Milano, fissato ad aprile”.