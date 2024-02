Verso Inter-Salernitana, Inzaghi prova la coppia Arnautovic-Thuram: Frattesi torna in gruppo

Buone notizie per Inzaghi che ritrova Frattesi. Lautaro potrebbe riposare in vista dell'Atletico

L’Inter domani sera sfiderà la Salernitana a San Siro prima del delicato match di Champions contro l’Atletico Madrid. Nell’allenamento di oggi, Simone Inzaghi ha testato la coppia Arnautovic-Thuram e quindi è molto probabile che possa essere questo l’attacco che scenderà in campo con i granata.

Inzaghi ha scelto l’attacco, Frattesi è a disposizione

Con Arnautovic dal 1′, Lautaro partirà dalla panchina e se le cose non dovessero andare per il verso giusto potrebbe entrare dalla panchina e deciderla come nella gara di andata. Davide Frattesi è tornato in gruppo e sarà a disposizione per la partita di domani sera, ma dovrebbe comunque partire dalla panchina.