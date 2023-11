In vista dell’attesa partita Juventus-Inter, Massimiliano Allegri, come fa sapere Sky Sport, ha recuperato l’esterno Alex Sandro, il quale partirà molto probabilmente dalla panchina, McKennie e Miretti. Persistono i dubbi del tecnico su Locatelli, il quale ha svolto un allenamento individuale e potrebbe non essere disponibile per il derby d’Italia. Riguardo all’attacco della Juventus, Federico Chiesa sarà titolare, ma Allegri è in dubbio su chi gli giocherà a fianco; c’è, infatti, il ballottaggio tra Milik e Vlahović. Nelle file dell’Inter, Simone Inzaghi in difesa schiererà Darmian e De Vrij al posto degli infortunati Bastoni e Pavard. Il dubbio dell’allenatore nerazzurro è l’ex juventino Juan Cuadrado.

Juventus-Inter | Le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Rabiot, Miretti, Kostic; Kean, Chiesa. All. Allegri

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi