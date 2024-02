Verso Lazio-Bayern Monaco, Sarri si affida a Vecino | È lui l’uomo delle notti europee

Manca veramente poco agli ottavi di finale di champions league tra Lazio e Bayern Monaco in programma domani sera alle 21 in uno stadio olimpico che si vestirà a festa per una cornice di pubblico dalle grandissime occasioni, e dalle grandi notte europee. Proprio per questo Sarri dovrà affidarsi ai suoi uomini migliori.

Lazio, Vecino è l’uomo giusto

Sarri lo utilizza spesso dalla panchina in campionato, ma in champions è sempre partito titolare ad eccezione nella sfida in casa contro il Celtic. All’andata a Glasgow fece il gol del vantaggio e fu decisivo per la vittoria della Lazio in quell’occasione. Contro il Bayern sarà titolare, e può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo. Tra i marcatori dei biancocelesti è dietro solamente a Ciro Immobile, con 4 reti decisive dalla panchina Vecino è pronto a mettersi a disposizione per la squadra.