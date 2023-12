La sedicesima giornata della Serie A 2023/24 vedrà il confronto tra Lazio e Inter allo stadio Olimpico di Roma, programmato per domenica 17 dicembre alle 20:45. Per l’Inter, vincere in trasferta contro la Lazio in Serie A si è rivelato un compito impegnativo negli ultimi anni, visto che l’ultima vittoria dei nerazzurri all’Olimpico risale al 29 ottobre 2018 con un netto 0-3, con una doppietta di Icardi e dal gol di Brozovic. Da allora, la Lazio ha ottenuto tre vittorie e un pareggio contro i nerazzurri. Sarri, inoltre, oltre a vincere entrambi i precedenti incontri interni mentre dirigeva la Lazio, mantiene un’imbattibilità in casa contro i nerazzurri nella massima serie, con cinque vittorie e due pareggi.

L’Inter è la squadra da battere in questo momento. La Lazio invece viaggia lentamente, ma una vittoria contro i nerazzurri potrebbe rappresentare una svolta per i capitolini. I biancocelesti avranno una missione difficile, poiché nessuna squadra ha mantenuto la porta inviolata più volte dell’Inter in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei (10, al pari del Nizza). Entrambe hanno ottenuto il pass per gli ottavi di finale di Champions, anche se alla partita ci arrivano con umori diversi. L’Inter è prima in classifica, mentre attualmente la Lazio occupa il decimo posto con ben 17 punti di distacco dai nerazzurri.

Lazio-Inter: le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Casale, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri