Verso Lazio-Milan, rientrano Gila e Zaccagni | Le ultime da Formello

La Lazio domani dovrà reagire contro il Milan. La squadra biancoceleste arriverà alla partita con due sconfitte che di certo non lasciano tranquillo Sarri visto che la rincorsa ad un posto in Champions è in salita. Il tecnico però potrà contare su due rientri importanti e nel mentre studia il miglior undici anti Pioli.

Lazio, i rientri di Gila e Zaccagni fanno sorridere Sarri

Secondo quanto riporta TMW, nella probabile formazione pronta a scendere in campo domani all’Olimpico contro il Milan, figurano Gila e Zaccagni pronti a riprendersi una maglia da titolare. In difesa dunque a Gila dovrebbe essere affiancato Romagnoli, sugli esterni soliti ballottaggi con Marusic, Hysaj e Lazzari che si contendono due maglie, Pellegrini giocherà più indietro. A centrocampo ci saranno Guendouzi e Luis Alberto come mezzali, da capire se al posto di Cataldi giocherà Vecino. In attacco ritorno dal 1′ per Zaccagni con lo slittamento di Felipe Anderson a destra. Davanti Immobile ancora favorito su Castellanos.