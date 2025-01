Verso Lazio – Real Sociedad, la situazione a Formello

Dopo la vittoria contro il Verona – che ha visto la Lazio imporsi per 3-0 – i biancocelesti puntano al match europeo contro il Real Sociedad. Questa mattina la squadra si è allenata a Formello, nonostante alcune assenze.

Lazio – Real Sociedad, gli assenti

Infatti – come riporta LaLaziosiamonoi – Baroni per la partita non potrà contare su Patric, Lazzari e Vecino, ancora infortunati. Anche Hysaj e Ibrahimovic non si sono allenati, in quanto i due giocatori sono fuori dalla lista UEFA. Senza dimenticare, Pellegrini e Gigot entrambi squalificati.

Baroni, le possibili scelte del mister

Molto probabilmente Baroni confermerà Pedro per la trequarti, mentre Tchaouna dovrebbe essere confermato sulla destra. Invece, Castellanos potrebbe riposare a favore di Dia. Per quanto riguarda il centrocampo Guendouzi e Dele – Bashiru sono favoriti.

Nel frattempo la Lazio si prepara al match, i biancocelesti sono alla ricerca dei tre punti per confermarsi in vetta alla classifica.