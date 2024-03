Dopo la sconfitta col Bayern Monaco, la Lazio vuole rialzare la testa in campionato,anche se Maurizio Sarri, che non si accomoderà in panchina, dovrà fare a meno di Marusic, Pellegrini e Guendouzi.

Le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari; Gila, Romagnoli, Hysaj; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Joao Ferreira, Lautaro Giannetti, Nehuen Perez; Ehizibue, Samardzic, Lovric, Payero, Kamara; Thauvin; Lucca. All.: Cioffi