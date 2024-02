Verso Lecce-Inter, out Sommer. Tocca ad Audero

In vista della gara contro il Lecce, Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Sommer, che ha accusato l’influenza.

Inter, turnover in vista della gara contro il Lecce

L‘Inter dovrà rifiatare in vista di tante partite ravvicinate, il recupero con l’Atalanta, poi il campionato, e poi ancora la Champions con il ritorno contro l’Atletico Madrid. Giocherà Audero a Lecce in porta al posto dell’influenzato Sommer. In difesa anche ci sarà qualche cambio, con Acerbi che è ancora out. A centrocampo ci sarà spazio per Frattesi, con uno tra Mkhitaryan e Barella che riposerá.