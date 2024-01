Verso Milan-Cagliari, Pioli perde Bennacer: le ultime da Milanello

Neanche il tempo di iniziare l’anno per il Milan che domani dovrà scendere in campo per la sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Cagliari. La squadra di Pioli oggi si è allenata a Milanello e sul fronte rientri nulla da segnalare stando a quanto riporta MilanNews.it. Sia Musah che Okafor, entrambi infortunati, hanno svolto un lavoro personalizzato e non saranno disponibili per la sfida di domani sera.

Bennacer parte mentre Chukwueze resta

Domani per il tecnico rossonero sarà complicato fare delle rotazioni vista ancora l’attuale emergenza emergenza infortuni. In difesa, il tecnico si ritrova solo Simic e Kjaer come centrali di ruolo e probabilmente uno dei due scenderà in coppia con Theo dal primo minuto. Bennacer sarà indisponibile visto che è già partito per raggiungere la sua nazionale in vista della Coppa d’Africa, mentre Chukwueze ci sarà perché partirà 3 giorni dopo. A centrocampo ci saranno Adli, Reijnders e Loftus-Cheek. In attacco invece, titolari Chukwueze, Jovic e Leao a completare la formazione.