Verso Milan-Napoli, Mazzarri studia diverse soluzioni di modulo

Dubbi sul modulo per Mazzarri in vista della gara con il Milan

Walter Mazzarri tecnico della squadra partenopea, nelle ultime settimane sta provando diverse soluzioni di modulo per il suo Napoli in vista delle prossime gare. Il “Corriere dello Sport” sottolinea come l’emergenza infortuni e le necessità di gara stanno portando Mazzarri a questi cambi ripetuti cambi.

Mazzarri in vista del Milan prepara la difesa a 3

Nell’ultima gara contro il Verona Mazzarri aveva optato a tornare al classico vecchio modulo il 4-3-3, che tra l’altro ottiene anche più garanzie visto che è più collaudato dagli stessi giocatori. Ma viste le ultime dall’allenamento in cui Politano lavora ancora a parte, l’ipotesi del centrocampo a 5 si fa sempre più insistente. In difesa Rrhmani, Juan Jesus, e Ostigard avranno una maglia da titolare, con una seria ipotesi quella di tornare al passato per Mazzarri e al modulo che lo ha contraddistinto da allenatore.