Napoli-Hellas Verona, Mazzarri in conferenza stampa: “Kvara lo farei giocare sempre dietro le punte. Ora la squadra reagisce”

Intervenuto in conferenza stampa, Walter Mazzarri ha commentato la vittoria contro l’Hellas Verona grazie ad una maglia di Kvaratskhelia.

Mazzarri: “Bisogna saper soffrire, il Verona ha giocato bene”

Cosa possono dare i nuovi?

“L’avete visto oggi, la partita si è vinta con i cambi. Lindstrom l’ho spostato a sinistra con Kvara dietro la punta e lì ha fatto molto bene. In futuro è il ruolo che farà meglio”.

Come mai l’indecisione sull’entrata di Raspadori?

“Non era facile guardando la partita, l’indecisione era se mettere o no 4 attaccanti. Si poteva anche perdere, capita in queste partite. Un allenatore ci pensa perché Raspa qualcosa ti dà ma altre cose le puoi perdere”.

Verona pericoloso sulle palle inattive, come risolvere questo problema?

“E’ una squadra che gioca a calcio, come abbiamo fatto noi nella prima mezz’ora. Ma come statura siamo molto piccoli e ci sta soffrire. Bisogna stare molto attenti anche in futuro su questo aspetto”.

La squadra ha reagito ancora.

“Questa squadra prima quando prendeva uno schiaffo si afflosciava. L’importante che reagisca, le mie squadre non mollano mai. Mi fa molto piacere perché ha incarnato questo spirito anche se ci sono tanti stranieri. Almeno questo penso che si può dire che ho trasmesso ai ragazzi”.

Sulla posizione di Kvara.

“Lo farei giocare sempre dietro la punta. Con un centrocampo a due e il trequartista questa squadra aveva fatto sempre fatica. Per la seconda volta ci è andata bene con questo atteggiamento tattico”.

Quanto inizia a crederci la squadra?

“Le streghe sono andate via, speriamo. Si è all0inizioa di un percorso nuovo. Ai ragazzi ho detto che il mercato è finito e inizia un nuovo campionato. Vediamo come va a finire, speriamo bene”.

Soddisfatto del centrocampo?

“Nella prima mezz’ora contro una squadra che si chiude la squadra ha fatto un calcio migliore che si potesse fare. Abbiamo creato delle occasioni, non bisogna che il centrocampo abbia fatto male”.