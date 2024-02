Napoli-Verona 2-1: Kvaratskhelia porta i tre punti sofferti. Partenopei a -1 aspettando l’Atalanta

Il Napoli batte il Verona in rimonta

Dopo pochi minuti dall’inizio della partita il Napoli protesta per un intervento in area di rigore di Cabal su Kvaratskhelia. Un paio di grandi parate di Montipò evitano il vantaggio partenopeo. Nel secondo tempo arriva il vantaggio del Verona con Coppola su un calcio di punizione dalla sinistra al 72′. Sette minuti dopo la pareggia l’ex della gara Ngonge. A far esplodere il Maradona ci pensa Kvaratskhelia al minuto 87 con un gran tiro dai 20 metri sul quale non può nulla Montipò. Tre punti che avvicinano i ragazzi di Mazzarri al quarto posto al momento distante una sola lunghezza.

Tabellino del match

Reti: 72′ Coppola, 79′ Ngonge, 87′ Kvaratskhelia

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui (52′ Mazzocchi); Anguissa, Lobotka (85′ Dendoncker), Cajuste (62′ Lindstrøm); Politano (62′ Ngonge), Simeone (85′ Raspadori), Kvaratskhelia. All. Mazzarri

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Duda (86′ Tavşan), Serdar; Folorunsho, Suslov (81′ Dani Silva), Lazovic (81′ Vinagre); Noslin (60′ Swiderski). All. Baroni

Arbitro: Marco Piccinini

Ammoniti: 33′ Coppola, 46′ Mario Rui, 54′ Suslov, 66′ Lindstrøm, 76′ Lobotka