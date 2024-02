Verso Milan-Rennes, il bilancio sorride ai rossoneri | I dettagli

Sarà la prima volta in assoluto in competizioni europee quella tra Milan e Rennes di giovedi sera

Giovedi sera alle 21 si sfideranno Milan e Rennes per il playoff di andata di europa league per la prima volta in assoluto tra queste due squadre.

Verso Milan-Rennes, bilancio negativo per i francesi contro le italiane

Secondo i dati Opta il bilancio del Rennes contro le squadre italiane è di una vittoria, due pareggi e tre sconfitte in sei gare disputate nelle coppe europee. Tra l’altro l’unica vittoria del Rennes è arrivata nella gara più recente per 2-0 contro la Lazio nella stagione 2019/20 sempre in europa league.