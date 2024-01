Verso Milan-Roma, dubbio a centrocampo per Pioli: le ultime da Milanello

Il Milan si sta preparando a Milanello per la gara contro la Roma prevista domani alle ore 20.45. Pioli al momento ha solo un dubbio, ma è anche vero che ad oggi, il tecnico non ha svolto chissà quali prove di formazione durante il lavoro nelle sedute di allenamento. I giorni precedenti, sono stati usati più come giorni di recupero dopo l’impegnativo match contro l’Atalanta, che come giorni di preparazione alla sfida di domani.

Verso Milan-Roma, i possibili 11 favoriti di Pioli

Per una maglia da titolare Pioli ha già i suoi 11 favoriti. Theo dovrebbe tornare sulla corsia di sinistra per lasciare spazio alla coppia centrale Kjaer-Gabbia, ma non è da escludere Terracciano. Dubbio a centrocampo per il tecnico, con Adli e Musah favoriti per una maglia. L’attacco invece sarà composto dal solito trio: Pulisic e Leao a supportare Giroud.