Verso Milan-Roma, ecco chi arbitrerà la sfida di Europa League | I precedenti

La UEFA ha reso note le designazioni arbitrali per l’andata dei quarti di finale di Europa League tra Milan e Roma, in programma giovedì alle 21:00. Ad arbitrare la partita sarà il francese Clément Turpin e ad accompagnarlo ci saranno gli assistenti Nicolas Danos e Erwan Finjean. Il quarto uomo sarà invece Ruddy Buquet. Il VAR sarà Jérôme Brisard, mentre l’AVAR sarà Willy Delajod. Tutti e sei gli arbitri sono dunque di nazionalità francese.

Verso Milan-Roma, i precedenti dell’arbitro Turpin

Turpin ha già arbitrato la Roma in Europa League e Champions League in tre precedenti occasioni. Con l’arbitro francese la Roma è riuscita ad ottenere due vittorie e una sconfitta, in particolare nella storica partita Roma-Barcellona del 2018, quando i giallorossi ribaltarono il 4-1 dell’andata e si imposero per 3-0. I precedenti con il Milan, invece, sono negativi. I rossoneri hanno incontrato Turpin quattro volte in Europa League e Champions League, ma non hanno mai vinto con l’arbitro francese in campo (due pareggi e due sconfitte). In particolare, hanno perso 1-0 contro l’Inter nel ritorno della semifinale di Champions League della scorsa stagione.