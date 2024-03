Verso Milan-Slavia Praga, Pioli non ha dubbi: Leao e Florenzi dal 1′

Lo Slavia Praga sarà l’avversaria del Milan negli ottavi di finale di Europa League, con l’andata che si svolgerà giovedì 7 marzo alle 21 a San Siro. Invece, il ritorno si svolgerà esattamente una settimana dopo nella capitale ceca.

Milan, Pioli pensa alla formazione in vista dello Slavia Praga

Il Milan torna ad allenarsi oggi a Milanello, dove il tecnico Stefano Pioli inizierà a mettere a punto la formazione per la competizione europea. I due giocatori che partiranno titolari sono quasi sicuramente Alessandro Florenzi e Rafael Leao. Entrambi hanno ricevuto un’ammonizione nell’ultima partita di campionato contro la Lazio. Per questo motivo, Pioli non potrà utilizzare né il numero 42 né il numero 10 nella partita di campionato contro l’Empoli a San Siro domenica prossima. Pertanto, Pioli li utilizzerà pienamente in Europa League.