Leao avvisa: “Il mio futuro è al Milan. Qui sono diventato un uomo ma voglio vincere”

Intervistato a “Il Corriere della Sera”, Rafael Leao, attaccante del Milan, è tornato a parlare del suo futuro e non solo: “Di sicuro quando smetterò di giocare non resterò nel calcio. Sono in questo ambiente già da dieci anni, ho vissuto tante esperienze. Voglio togliermi quel tipo di stress e dedicarmi alla mia famiglia e alle mie altre passioni”

Leao: “La mia testa è qui al Milan”

Sulla permanenza in rossonero: “Il mio futuro è al Milan. Sono qui e ho ancora un contratto di quattro anni. Il Milan mi ha aiutato quando ero in una situazione difficilissima, mi è stato vicino. Io non dimentico, sono leale. Sono arrivato da ragazzino, qui sono cresciuto come uomo e come calciatore. Voglio vincere ancora, la mia testa è qui”.