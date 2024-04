Verso Monza-Napoli, novità in vista per Calzona | Zielinski in vantaggio su Traorè

Stagione da dimenticare per il Napoli fino a questo momento e servirà fare un grande finale di stagione per non rimanere fuori da tutto. Considerando la sconfitta pesante in casa con l’Atalanta, Francesco Calzona ha in mente qualche cambio di formazione per la sfida col Monza. Il rientro di Kvaratskhelia è una notizia importante per il club partenopeo e spera di poter risollevare la squadra in questo momento complicato.

Monza-Napoli, Oliveira e Zielinski dal 1′

A sinistra potrebbe tornare titolare Oliveira al posto di Mario Rui che non ha convinto sabato scorso mentre a centrocampo Zielinski dovrebbe prendere il posto di Traorè. Tutto confermato in attacco con Politano e Kvaratskhelia ai lati del centravanti Osimhen.