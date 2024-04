Perinetti sicuro: “Tudor è un martello, l’ho avuto a Siena. Vedo Italiano al Napoli e Gilardino alla Fiorentina”

Intervenuto ai microfoni di “Maracana della Domenica“, Giorgio Perinetti, direttore dell’Avellino ed ex dirigente di Roma e Siena è tornato a parlare della serie A.

Perinetti: “Tudor un combattente. Su Conte..”

La Lazio ha vinto con la Juve, Tudor che allenatore è?

“Io ho avuto Tudor al Siena ed era un combattente di grande moralità con concetti chiari. Ha resettato tutto, è partito dalle sue idee e non da quelle di Sarri e ha avuto ragione. Ha buone idee e voglia di portarle avanti”.

Il problema della Juventus?

“La squadra non giocava bene nemmeno quando vinceva. Rispetto all’organico il terzo posto è tanto, non so se per la lotta alla Champions sia già fatta perché c’è l’Atalanta in forma e un ottimo Bologna”.

Il valzer delle panchine sul Napoli?

“La voce più accreditata è Italiano al Napoli e Gilardino alla Fiorentina sempre che Conte non ci ripensi. Il problema del Napoli se non entra in Champions diventa anche economico. In più i giocatori non vengono in squadre che non fanno le coppe”.