Buone notizie da Formello. In vista del prossimo impegno di campionato della Lazio, sia Dia che Tavares tornano a disposizione del tecnico biancoceleste. Infatti, entrambi i giocatori, dopo l’infortunio, potranno scendere in campo al Maradona per la 15esima giornata di Serie A.

Lazio, Dia e Tavares si preparano al rientro

Dunque, i biancocelesti ritrovano due giocatori fondamentali per la rosa dopo il periodo di stop. L’attaccante si era infortunato contro il Ludogorets procurandosi una brutta distorsione alla caviglia destra, mentre Taveres si era lesionato con il Portogallo.

Adesso però sia il portoghese che il senegalese tornano a disposizione della Lazio, non resta dunque che aspettare il match contro il Napoli per capire se Baroni gli riserverà la titolarità o la panchina.