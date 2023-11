Il Napoli domani sera al Maradona sarà di scena per la quarta partita della fase a gironi della Champions League. Di fronte ci sarà l’Union Berlino fanalino di coda del girone. Per gli azzurri vincere vorrebbe dire avere ipotecato il passaggio agli ottavi della competizione. I tedeschi se non dovessero fare risultato, potrebbero dire addio all’Europa già a novembre.

Napoli sogna un’altra annata europea da protagonista

Sull’onda di quello che è successo in Champions League lo scorso anno, dove gli azzurri cedettero il passo ai quarti contro il Milan, raggiungendo il miglior risultato della propria storia, i tifosi sognano un’altra stagione europea da protagonisti. Per ora il rullino di marcia della squadra di Garcia è di due vittorie una sconfitta contro il Real Madrid, anche se i ragazzi dell’allenatore francese non hanno di certo sfigurato. Come già detto vincere nella sfida che si giocherà domani alle 18.45, allo stadio Diego Armando Maradona per i partenopei vorrebbe dire ipotecare il passaggio del turno, anche probabilmente si piazzerà al secondo posto dietro la squadra di Ancelotti, e dunque il sorteggio potrebbe mettere difronte una squadra molto più forte. Ma a Napoli dopo lo scudetto ottenuto lo scorso anno, sognano di poter essere protagonisti in Europa e farlo magari, migliorando anche il miglior risultato della propria storia ottenuto lo scorso anno. I tifosi sognano, la palla ora passa ai calciatori e Garcia per far rivivere le emozioni europee che la piazza napoletana merita.