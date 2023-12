A Milanello il Milan si sta preparando in vista del delicato appuntamento contro il Newcastle. I rossoneri per centrare la qualificazione agli ottavi di Champions dovranno solo vincere e sperare che nel match tra Dortmund e Psg i tedeschi vincano. Durante la rifinitura alla vigilia della sfida, i ragazzi di Pioli si sono allenati tra scherzi e sorrisi durante il torello iniziale, per poi passare alle ultime prove svolte con molta concentrazione per arrivare pronti alla sfida.

Il punto sui rossoneri dopo la rifinitura

Leao e Okafor si sono allenati in gruppo e domani saranno entrambi a disposizione; assenti invece Kjaer oltre agli infortunati Sportiello, Kalulu, Thiaw e Caldara. Da segnalare poi, l’assenza di Zlatan Ibrahimovic: ufficializzato ieri come senior advisor del club, lo svedese non era presente a Milanello.

La probabile formazione:

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Stefano Pioli.