Verso Roma – Atletico Bilbao, Celik in dubbio

Questo giovedì la Roma scenderà in campo contro l’Atletico Bilbao. In vista della partita, Celik rischia di non essere disponibile. Infatti, le condizioni del terzino giallorosso saranno accertate prima del match, a causa del problema all’adduttore subito contro il Como.

Verso Roma – Atletico Bilbao, Parades indisponibile

Oltre che a Celik, Ranieri non potrà contare su Parades. Il centrocampista argentino salterà la sfida contro l’Atletico Bilbao, in quanto ammonito.

Nel frattempo la Roma continua a prepararsi in vista del match. Domani ripartiranno gli allenamenti a Trigoria per i giallorossi.