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lunedì, Aprile 6, 2026
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Verso Roma-Inter, le probabili formazioni

Di
Francesco Mario Fontana
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serie a enilive 2025 20226: roma vs inter
GIAN PIERO GASPERINI E CRISTIAN CHIVU ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Pasqua da alta classifica, Inter e Roma si sfideranno a San Siro in quella che sembra una finale, nerazzurri con l’obiettivo scudetto e l’imperativo di tenere a distanza Milan e Napoli, di fronte i giallorossi a caccia di punti per il quarto posto.

Inter-Roma, le formazioni

Probabile formazione Inter
INTER (3-5-2): Sommer, Bisseck, Akanji, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco, Esposito F.P., Lautaro
A disp. 13 J. Martinez, 12 Di Gennaro, 36 Darmian, 11 Luis Henrique, 6 De Vrij, 15 Acerbi, 8 Sucic, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 14 Bonny, 9 Thuram
All. Christian Chivu

Probabile formazione Roma
ROMA (3-4-2-1): Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Celik, Cristante, Pisilli, Rensch, El Aynaoui, Pellegrini, Malen
A disp. 95 Gollini, 70 De Marzi, 87 Ghilardi, 24 Ziolkowski, 12 Tsimikas, 92 El Shaarawy, 3 Angelino, 78 Vaz, 68 Arena, 97 Zaragoza, 18 Soulè
All. Gian Piero Gasperini

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