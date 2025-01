Verso Roma – Lazio: Dovbyk in gruppo. Gestione per Pisilli

La Roma, dopo l’allenamento a porte aperte al ‘Tre fontane’ e il conseguente abbraccio del popolo giallorosso che ha invaso il centro sportivo, è tornata regolarmente ad allenarsi a Trigoria in vista del Derby in programma domenica alle ore 20.45. Il tecnico giallorosso Claudio Ranieri, dati i tanti impegni che la Roma dovrà affrontare tra gennaio e febbraio, ha gestito i carichi di lavoro di alcuni calcatori che nell’ultimo periodo hanno giocato tanti minuti.

Dovbyk recuperato, Cristante ancora out

Come riporta ‘Il Tempo’ ,il centravanti ucraino che non aveva partecipato alla sessione a porte aperte per una gestione programmata dei carichi di lavoro, svolgendo esclusivamente attività in palestra, è tornato ad allenarsi col gruppo e con ogni probabilità scenderà in campo dal primo minuto nel derby capitolino. Sul fronte Pisilli, il centrocampista giallorosso non ha preso parte all’ultima seduta di allenamento; motivo di questa scelta del tecnico della Roma sarebbe una semplice gestione dei carichi di lavoro. Il prodotto della primavera giallorossa sarà comunque regolarmente a disposizione di Ranieri domenica contro la Lazio. Cristante ha invece svolto ancora lavoro personalizzato e non sarà a disposizione del tecnico romano.