Verso Roma-Lazio: per Zaccagni tre settimane di stop, l’esterno salta il derby

E’ arrivato in queste ore il responso per quanto riguarda l’infortunio di Mattia Zaccaagni, esterno della Lazio che sarà costretto a saltare il derby di sabato prossimo dopo l’infortunio rimediato contro la Juventus.

Verso Roma-Lazio: Zaccagni out per infortunio

E’ questo quanto riportato da Sky Sport, che svela come Tudor dovrà fare a meno del calciatore Hellas Verona, che spesso ha fatto male ai giallorossi. Spazio allora a Felipe Anderson e Pedro per provare a battere la Roma in un derby che sarà sentitissimo visto che la posta in palio è altissima.