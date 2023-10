A due giorni dal rientro in campo dell’Inter in campionato, il gruppo squadra non è ancora al completo dopo i rientri dei sudamericani Lautaro e Cuadrado: Alexis Sanchez non è ancora arrivato a Milano a causa del lungo viaggio e si allenerà in gruppo solo domani prima di Torino–Inter di Sabato.

Cuadrado e Sanchez non ce la fanno. Arnautovic ancora KO

L’Inter vuole riprendersi il primo posto in campionato, e per farlo non deve più disperdere punti per strada, ma deve anche sperare in un passo falso del Milan, che contro la Juve dovrà fare a meno anche dei suoi primi due portieri, a causa dell’espulsione di Maignan rimediata contro il Genoa, e alla lesione del polpaccio di Sportiello, che lo terrà fermo per quasi due mesi.

In vista del match contro i granata, i neroazzurri hanno svolto una seduta di allenamento questo pomeriggio, eccetto Juan Cuadrado, a causa di un riacutizzarsi della tendinite, Arnautovic, ancora fermo per l’infortunio rimediato nel finale contro l’Empoli, e Alexis Sanchez, che non è ancora rientrato dal Cile e che svolgerà solo l’allenamento di domani, che non gli basterà per giocarsi con Thuram la maglia da titolare.