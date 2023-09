Inter, Sensi dà forfait per Empoli, Cuadrado da valutare | Le ultime

Nonostante l’Inter abbia una delle squadre più complete d’Europa, sia numericamente che qualitativamente, le assenze si sono fatte sentire contro la Real Sociedad, anche se non sapremo mai come sarebbe andata a finire se Calhanoglu avesse occupato la cabina di regia al posto di Asllani, e se Cuadrado avesse fatto rifiatare Dumfries, offrendo alla squadra più esperienza e più imprevedilità rispetto all’ex PSV.

Cuadrado da valutare, Calhanoglu recuperato

I neroazzurri dovranno ancora fare a meno di uno dei loro giocatori, Stefano Sensi è infatti alle prese con un risentimento al quadricipite, e il club preferisce avere cautela: la mezzala classe ’95 non sarà dunque convocato per la sfida di Domenica contro l’Empoli e difficilmente lo si vedrà mercoledì nel turno infrasettimanale con il Sassuolo.

Cuadrado resta ancora un punto interrogativo, il colombiano non ha ancora smaltito del tutto la tendinite, ma spinge per tornare in campo; Inzaghi e lo staff decideranno durante la rifinitura di domani se convocare o meno il colombiano, che se non dovesse partire per Empoli, recupererebbe due giorni di allenamento per tornare al 100% per la partita con il Sassuolo.

I tifosi interisti possono però tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda Calhanoglu, che è tornato ad allenarsi in gruppo e potrebbe partire titolare già domenica per riprendere il controllo del controcampo neroazzurro.