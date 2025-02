Verso Venezia – Roma, i giallorossi tornano ad allenarsi

Dopo la sconfitta contro il Milan, la Roma torna ad allenarsi in cerca di riscatto. Oggi a Trigoria – come riportato da LaRoma24.it – si sono svolti gli allenamenti di scarico per chi è sceso in campo in Coppa Italia.

Verso Venezia – Roma, partitella a Trigoria con gran gol di Abdulhamid

Subito dopo gli allenamenti si è svolta l’immancabile amichevole tra compagni di squadra, in cui si segnala gol clamoroso di Saul Abdulhamid.

Dunque, la Roma continua a prepararsi per il ritorno della Serie A. I giallorossi sono alla ricerca di una vittoria per raddrizzare il tiro dopo il passo falso contro il Milan.