Formula 1 Vettel: “Dura senza tifosi, ma non vedo l’ora di correre in Austria”

Formula 1 Vettel sui social del Cavallino

“Non vedo l’ora di ricominciare a correre, stiamo aspettando da un bel po’ di tempo”. Così Sebastian Vettel, pilota della Ferrari, parla a pochi giorni dal GP in Austria che aprirà il 5 luglio la stagione di Formula 1 dopo il lockdown per il coronavirus. “Provare al Mugello – ha aggiunto il pilota tedesco in un video sui social del Cavallino – è stato bello, ma tornare a correre è tutta un’altra storia. Non vediamo l’ora di tornare in pista, competere con gli avversari”.

Formula 1 Vettel e la stagione 2020

Sul Gran Premio in Austria, Vettel ha detto: “L’Austria è un posto che mi piace, un circuito che mi piace ma quello che è bello è sapere che ci è permesso di tornare”. Si correrà a porte chiuse, una cornice davvero insolita per la Formula 1. “Ci mancheranno i tifosi, penso che correre senza di loro non sarà lo stesso. Non l’ho mai fatto e non riesco davvero a immaginare come sarà. Ma spero che prima o poi si possa riportarli in pista con noi. Allo tesso tempo spero ci seguano in tv, noi cercheremo di regalare loro gare fantastiche e un grande spettacolo”, ha concluso Vettel.