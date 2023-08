Vieri sul Napoli: “Garcia favoloso ma il Napoli di Spalletti avrebbe vinto tutto. Su Osimhen..”

“Garcia è una persona favolosa, ma solo pochissimi allenatori al mondo lavorano e fanno giocare le loro squadre come Spalletti. Se Spalletti fosse rimasto, quest’anno il Napoli avrebbe vinto lo Scudetto e la Champions League. Non è facile per Garcia, tra 2-3 mesi il Napoli non giocherà più come l’anno scorso perché ogni allenatore vuole mettere il suo. In ogni caso gli azzurri partono sempre con uno o due gol di vantaggio perché ha uno dei centravanti migliori del mondo”.

Vieri: “Osimhen uno dei migliori al mondo”

Sono queste le parole di Christian Vieri, che svela, ai microfoni della Bobo TV la forza del Napoli nonostante l’addio di Spalletti, sedutosi sulla panchina della Nazionale.