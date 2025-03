Giovedì di Coppa europea per la Lazio di Claudio Baroni che affronterà il Viktoria Plzeň nell’andata degli ottavi di finale di Europa League. I biancocelesti arrivano carichi dopo la vittoria in campionato contro il Milan, vogliono ripetersi contro il Plzen.

Viktoria Plazn-Lazio, probabili formazioni

La vincente del doppio confronto sfiderà nei quarti una tra Bodo Glimt o Olympiakos. Il tecnico biancoleste dovrebbe schierare Mandas in porta anziché Provedel, Lazzari a destra, al centro della difesa si va verso il rientro di Romagnoli, mentre il recuperato Marusic insidia Nuno Tavares a sinistra. Zaccagni è ok ma non viene rischiato dopo San Siro, al suo posto c’è Pedro, con Noslin centravanti.

VIKTORIA PLZEN (3-5-2):Jedlicka; Dweh, Markovic, Jemelka; Memic, Cerv, Kalvach, Sulc, Cadu; Vydra, Durosinmi. All. Koubek.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Pedro; Noslin. All. Baroni.

Dove vedere Viktoria Plazn-Lazio

Viktoria Plzen-Lazio si gioca giovedì 6 marzo 2025, alle ore 21, alla Doosan Arena di Plzen. Viktoria Plzen-Lazio sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale numero 253). Sarà possibile vedere il match in streaming, sarà visibile sia su NOW che utilizzando Sky Go.