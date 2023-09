Villareal-Girona, le probabili formazioni e dove vederla

Il Villareal cerca 3 punti per rialzare il morale

Sedici punti in classifica: gli stessi del Barcellona che guida il campionato. Sedici gol fatti, gli stessi del Barcellona. Sette subiti, uno in più di Barcellona e Real Madrid. I numeri del Girona sono impressionanti e rendono l’idea di come la squadra allenata da Michel abbia iniziato questa stagione. Alla grandissima.

Villarreal-Girona, le probabili formazioni

VILLARREAL (4-2-3-1): Jorgensen; Foyth, Albiol, Mandi, Pedraza; Comesana, Parejo; Yeremy, Trigueros, Morales; Sorloth. Allenatore: Pacheta

GIRONA (4-3-3): Gazzaniga; Arnau, Garcia, Blind, Gutierrez; Herrera, Garcia, Martin; Tsygankov, Stuani, Savio. Allenatore: Michel

Villareal-Girona, dove vederla

Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo.