Vincent Candela ritorna allo scudetto della Roma del 2001

Candela ritorna allo scudetto del 2001 della Roma e rievoca il gol di Totti

Candela Scudetto Roma 2001 | Corona virus: Vincent Candela rievoca il gol scudetto di Totti del 2001 durante Roma- Parma. Un video tutto da ridere che l’ex giallorosso mette in piedi insieme alla sua famiglia, figli e moglie. Dopo il gol di Totti arriva l’esultanza in un angolo della sala adibita alla Curva Sud piena di sciarpe giallorosse di tutti gli anni.

Parte il “Grazie Roma” di Venditti e in un attimo si ritorna al passato, alle stesse emozioni di quel 17 giugno 2001. Ovviamente non poteva mancare il commento del “Capitano”, protagonista di questo momento magico, che sui social esordisce con “te non stai bene “.

Il Post Instagram del terzino francese