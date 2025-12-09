La Roma ha deciso di andare all’attacco per Joshua Zirkze. La scelta dei giallorossi, al momento, verte sull’ex Bologna. Tutto dipende anche dal Manchester United, che potrebbe ostacolare l’operazione, e i capitolini si ritroverebbero a dover cercare un’alternativa. Intanto Massara è a lavoro.

Calciomercato Roma, pressing per Zirkzee

Parte forte il pressing della Roma su Zirkzee. Secondo le ultime discrezioni, Gasperini vuole l’ex Bologna per rinforzare il suo attacco in piena emergenza. In questi giorni ci sono stati nuovi contatti tra le parti. Il giocatore olandese ha aperto alla Roma, il ds giallorosso Massara al lavoro per convincere lo United a mettere in moto la macchina per la trattativa.

L’ex attaccante del Bologna non sta trovando il giusto spazio al Manchester United e le voci che ad inizio 2026 potrebbe cambiare aria, circolano da un po’. Con numerose squadre interessate a lui, la Roma potrebbe essere quella che lo riporterà in Italia. Zirkzee sarebbe un innesto perfetto per Gasperini, mentre la trattativa è tutt’altro che semplice: a parte le richieste di commissioni altissime, il Manchester United non vuole sentir parlare di prestiti secchi preferendo monetizzare.