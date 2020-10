Le vip scaldano il web: Ferragni, Canalis, Leotta e De Lellis in intimo – FOTO

Nell’autunno 2020 l’intimo va di moda: spopolano le foto di Ferragni, Canalis, Leotta e De Lellis.

Chiara Ferragni, Elisabetta Canalis, Diletta Leotta e Giulia de Lellis lanciano una nuova modo per l’autunno 2020: girare in intimo per casa.

L’Italia rischia di scivolare in un altro lockdown dovuto ai numeri sempre più alti dei contagi di Covid-19, lo Smart-working è sempre più diffuso e le aziende di intimo si fanno strada nel mercato prendono come immagine dei loro prodotti grandi influencer.

Chiara Ferragni

L’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, con i suoi 21 milioni di followers du Instagram, è diventata la testimonial di Intimissimi. La “Ferry” è solita infatti postare foto in intimo, in questo primo piano l’attenzione è posta al nuovo reggiseno super push-up della nuova collezione Intimissimi.

Elisabetta Canalis

Anche la showgirl Elisabetta Canalis è testimonial Intimissimi. Lo annuncia lei stessa in un post su Instagram dove si mostra in cucina solo in reggiseno, mutandine e una camicetta super trasparente.

“A Bari pure le mie zie mangiano i panzerotti così per non sporcarsi il vestito”

Diletta Leotta

La giornalista sportiva Diletta Leotta, a metà ottobre posta una foto dove compare intenta a lavorare mentre sorseggia un caffè in una “semplice” sottoveste nera. Sarà Intimissimi?

Giulia de Lellis

L’influencer con quasi 5 mila followers, contrariamente alle sue colleghe, è il volto di Tezenis.

Sul suo profilo infatti sono presenti foto che la ritraggono con la nuova collezione di lingerie di Tezenis.

Questa foto la ritrae in pieno relax in un divano da esterno mentre coccola due cuccioli di cane, quello che ha in braccio è il famoso Tommy che condivide con l’ex compagno Andrea Damante. La lingerie semitrasparente nera risalta sui cuscini bianchi dove è seduta.

