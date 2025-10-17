Virtus Entella-Sampdoria , le probabili formazioni

Questa sera alle ore 20,30 si gioca l’anticipo relativo all’8^ giornata del campionato di Serie B tra Entella e Sampdoria. Chiappella e Donati schiereranno le loro squadre a specchio, tra i locali Debenedetti in attacco supportato da Bariti e Franzoni, mentre nei blucerchiati sarà assente Pafundi, in attacco Coda con dietro Cherubini ed Henderson.

Le probabili formazioni

VIRTUS ENTELLA (3-4-2-1): Colombi; Parodi, Tiritiello, Marconi; Mezzoni, Dalla Vecchia, Benali, Di Mario; Bariti, Franzoni; Debenedetti. All: Chiappella.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Ghidotti; Riccio, Hadzikadunic, Giordano; Depaoli, Abildgaard, Bellemo, Venuti; Cherubini, Henderson; Coda. All: Donati.